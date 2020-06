US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, er sehe das Handelsabkommen zwischen den USA und China "etwas anders" als noch vor drei Monaten. "Sich mit China zu versöhnen, wäre eine großartige Sache", fügte Trump hinzu, merkte aber an, dass er nicht wisse, ob sie dazu in der Lage sein werden. Im Hinblick auf die Wiedereröffnung der Bundesstaaten lobte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...