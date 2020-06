DAX springt nach US-Arbeitsmarktdaten hoch - EU zeigt überraschend Geschlossenheit. - DAX bleibt bullisch, aber Widerstand bei 12.900 Punkten könnte Rallye bremsen - Unerwartet starke US-Arbeitsmarktdaten haben die Rallye am deutschen Aktienmarkt am Freitag weiter befeuert. Der DAX baute seine Gewinne aus und schloss mit einem Plus von 3,32 Prozent ...

