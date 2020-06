Der Leitindex der Eurozone gewinnt am Freitag 3,8% und auf Wochensicht fast 11% dazu.Paris - Nach einer deutlich positiven Überraschung am US-Arbeitsmarkt haben am Freitag die europäischen Börsen ihre zuvor bereits hohen Kursgewinne ausgebaut. Der EuroStoxx50 legte zum Handelsschluss um 3,76 Prozent auf 3384,29 Punkte zu, auf Wochensicht bedeutet dies einen Zuwachs von fast elf Prozent. Trotz Corona-Krise und entgegen den Markterwartungen war die Arbeitslosigkeit in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...