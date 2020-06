06.06.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX blieb diese Woche im Risk-On Modus und legte um 5,3% zu. Wiederum schob ATX-Schwergewicht Erste Group den Index an. Der Optimismus, dass sich die Wirtschaft von den Corona-Folgen schrittweise erholen wird, hielt an. Zusätzlich erhöhte die EZB ihre Krisenhilfe weiter und stockt ihr Notkaufprogramm für Anleihen um 600 Mio. auf 1,35 Mrd. Euro auf. An die Spitze der ATX-Kursliste setzte sich die SBO mit einem Plus von 14,2%, da der Ölpreis diese Woche weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...