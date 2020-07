Der Euro im Verhältnis zum US-Dollar (EUR/USD) arbeitet weiterhin an einem Breakout auf der Oberseite. Zuletzt sprang die Gemeinschaftswährung über die Marke von 1,13 Dollar. Allerdings steigen die Coronavirus-Fallzahlen weltweit wieder an, was die Nachfrage nach Dollars unterstützt. Zudem herrscht große Unsicherheit über die fiskalische und monetäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...