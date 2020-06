Ex-US-Vizepräsident Joe Biden ist offiziell Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Man habe sich nun die 1.991 Delegierten gesichert, die benötigt werden, um die demokratische Nominierung zu gewinnen, teilte Biden über den Kurznachrichtendienst Twitter in der Nacht zu Samstag mit.



Damit kann der Demokrat am 3. November bei der Präsidentschaftswahl gegen den aktuellen US-Präsidenten und Republikaner Donald Trump antreten. Biden kündigte an, die Wirtschaft wieder neu aufbauen und das Land nach einer spaltenden Politikstrategie Trumps wieder vereinen zu wollen. Der Demokrat hatte zuletzt in mehreren US-Bundesstaaten die Vorwahlen gewonnen, seine Präsidentschaftskandidatur hatte bereits sein Monaten als sehr wahrscheinlich gegolten.

