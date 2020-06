Zum Tag der Organspende hat Grünen-Chefin Annalena Baerbock gefordert, das Thema kontinuierlich auf der Tagesordnung im Bundestag zu halten. "Nur so können wir dann auch mehr Leben retten", sagte Baerbock der "Passauer Neuen Presse".



Die Aufklärung und das tägliche Werben müssten weitergehen. "Das Gesetz, das der Bundestag im Januar beschlossen hat, muss jetzt zügig vom Gesundheitsministerium umgesetzt werden." Der zentrale Baustein sei dabei das Onlineregister. "Künftig wird man nicht mehr den Papier-Ausweis in der Tasche tragen müssen, sondern ist digital registriert."



Für die Kliniken werde es so im entscheidenden Moment "viel einfacher" sein, zu erkennen, ob jemand seine Bereitschaft zur Organspende erklärt habe oder nicht. Am 16. Januar 2020 hatte der Bundestag für das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende gestimmt.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de