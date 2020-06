Der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel hat seine Partei wegen der im jüngsten Konjunkturpaket verankerten reinen E-Autokaufprämie scharf kritisiert. "Das was da gerade passiert, zeigt, wie sehr sich die Industriegewerkschaften und die SPD auseinander gelebt haben", schrieb Gabriel am Samstag bei Twitter.



"Klimapolitik ist ihr inzwischen wichtiger als die Interessenvertretung von Arbeitnehmern." Und weiter: "Sowas können sich Grüne leisten, aber nicht Sozialdemokraten", so der SPD-Politiker. Die aktuelle SPD-Spitze hatte sich vor der Einigung beim Konjunkturpaket nachdrücklich gegen eine Kaufprämie für Verbrenner eingesetzt. Die Kaufprämie für E-Autos beträgt bis zu 6.000 Euro, befristet bis Ende 2021. Zusätzlich sollen 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur investiert werden.

