Der Bundesverband Solarwirtschaft initiiert eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Ziel der Beschwerde ist die rechtzeitige Beseitigung des Solardeckels. Der Solardeckel wird zum Thema für das Bundesverfassungsgericht. Denn die Solarbranche in Deutschland hat vor dem Gerichtshof in Karlsruhe Beschwerde erhoben. Sie will mittels einer einstweiligen Anordnung sichergestellen, dass die Bundesregierung eine seit Monaten angekündigte, aber immer wieder vertagte Gesetzesänderung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...