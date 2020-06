ThyssenKrupp baut seine Fertigungskapazitäten für Elektrolyse-Zellen auf ein Gigawatt pro Jahr aus. So will der Duisburger Industriekonzern vom Wachstumsmarkt für grünem Wasserstoff profitieren. Der Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp setzt auf grünen Wasserstoff. So hat die Firma die Kapazitäten für Elektrolyse-Zellen auf jährlich bis zu einem Gigawatt (GW) ausgebaut. Wie ThyssenKrupp mitteilte, arbeiten die Duisburger dabei zusammen mit dem strategischen Zulieferer und Joint-Venture-Partner ...

