Der Mannheimer Energiedienstleister Wircon hat die Genehmigung zum Bau des größten Photovoltaikparks in Großbritannien erhalten. Der Park im Südosten Englands hat eine Spitzenleistung von 350 Megawatt (MW). Neue Bestmarke für die Photovoltaik in UK: Der Energiedienstleister Wircon baut den größten Solarpark Großbritanniens. Wie die Firma aus Mannheim mitteilte, hat sie dafür die Genehmigung erhalten. Das Projekt Cleve Hill Solar Park, eine Kooperation von Wirsol Energy Ltd. und dem Partner Hive ...

