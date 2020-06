Gemeinsam mit dem Gründerteam will sie die Vermittlungsplattform für Handwerker in der ganzen Schweiz gross machen.Bern - Die Mobiliar übernimmt das Westschweizer Startup Buildigo und ergänzt damit ihre Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen. Gemeinsam mit dem Gründerteam will sie die Vermittlungsplattform für Handwerker in der ganzen Schweiz gross machen. Seit November 2019 war die Mobiliar mit einem eigenen Prototypen einer Handwerkerplattform aktiv und hat das Kunden- und Marktbedürfnis eruiert.

