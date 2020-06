Schon bald sollen Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Hygieneartikel kontaktlos aus Automaten bezogen werden können.Luzern - Die Firma Invenda Group AG mit Hauptsitz in Luzern, die Verkaufsautomaten seit 2017 digitales Leben einhaucht, geht gemeinsam mit dem US-Konzern Intel in die Hygiene-Offensive: Schon bald sollen Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Hygieneartikel kontaktlos aus Automaten bezogen werden können. Verkaufsautomaten an Bahnhöfen und anderen öffentlichen Plätzen hatten es in der Corona-Krise...

Den vollständigen Artikel lesen ...