Fehlersuche: Die Performance Ratio einer Anlage ist stabil, aber der Ertrag und die Einnahmen sinken deutlich. Eine Fallstudie aus Großbritannien zeigt, dass sich Fehler in der Performance Ratio kompensieren können und dass diese Größe daher nicht immer ein gutes Maß ist. Dies wird in der Session Asset Management des pv magazine virtual roundtable Europe 2020 diskutiert werden.Manchmal sind Erklärungen nicht überzeugend. Zum Beispiel, wenn ein O&M-Anbieter auf das Wetter verweist, als in einem Jahr der Ertrag einer Anlage im Vergleich zum Vorjahr um 45 Prozent gesunken ist. Das ist bei einer fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...