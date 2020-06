Die wirtschaftliche Aktivität in Großbritannien ist zusammengebrochen, sagte Andy Haldane, der Chefökonom der Bank of England (BoE), am Montag. "Wir erleben ein möglicherweise beispielloses Ausmaß an Inaktivität auf dem Arbeitsmarkt", fügte Haldane hinzu, wie von Reuters berichtet. Marktreaktion Der britische FTSE 100 Index zog sich zuletzt leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...