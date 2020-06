Ökonomen der Rabobank sehen den BRL in den nächsten Monaten unter Druck und prognostizieren den USD/BRL bis Ende 2020 auf 5,45 und bis Ende des nächsten Jahres auf 5,10. Wichtige Zitate "Am 5. Juni meldete Brasilien offiziell 645.771 Infektionsfälle (von 465.166 am vergangenen Freitag) und 35.026 Todesopfer (von 27.878) und ist damit das Land mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...