Packer in Mecklenburg - Vorpommern sind, wie bereits zum Herrentag, auch mit dem Absatz zum Pfingstfest sehr zufrieden. Nach wie vor werden überwiegend alterntige Knollen aus der Region abgepackt. Teils beträgt der Anteil ausländischer Frühkartoffeln nur 20%, was sich aber in der kommenden Woche ändern wird. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 23 KW...

Den vollständigen Artikel lesen ...