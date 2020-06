Die fulminante Rally an der Wall Street ist auch zu Beginn der neuen Börsenwoche nicht abgerissen.New York - Die fulminante Rally an der Wall Street ist auch zu Beginn der neuen Börsenwoche nicht abgerissen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag um 1,70 Prozent auf 27'572,44 Punkte zu. Das war der höchste Stand seit Ende Februar. Die Kurse legten auf breiter Front zu, die grössten Gewinner waren Papiere aus dem Energiesektor und die von Versorgern. In der vergangenen Woche war das...

