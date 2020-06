Die Konzernverantwortungs-Initiative kommt mit einem indirekten Gegenvorschlag an die Urne.Bern - Die Konzernverantwortungs-Initiative kommt mit einem indirekten Gegenvorschlag an die Urne. Der Ständerat hat am Dienstag sein eigenes und von der Einigungskonferenz beantragtes Konzept gutgeheissen, mit 28 zu 14 Stimmen und 2 Enthaltungen. Die Nein-Stimmen kamen von Vertretern der SP und der Grünen sowie aus der Mitte-Fraktion. Der Nationalrat, der zunächst einen schärfe formulierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...