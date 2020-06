FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 500 (465) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS PLUS500 PRICE TARGET TO 1080 (1120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 80 (57) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4000 (3200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BIFFA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 210 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9200 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 400 (390) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 3600 (3300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES B&M PRICE TARGET TO 430 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JD SPORTS PRICE TARGET TO 740 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PLC TARGET TO 4500 (4150) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RESUMES CONTOURGLOBAL WITH 'NEUTRAL' - TARGET 219 PENCE - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2700 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 1450 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS DIAGEO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2900 (2950) PENCE - LIBERUM RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3250 (2680) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 150 (135) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 790 (680) P - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4000 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 310 (260) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 375 (490) PENCE - 'BUY'



