Die europäischen Börsen sind am Dienstag nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht und haben spürbar nachgegeben.Paris / London - Die europäischen Börsen sind am Dienstag nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gedreht und haben spürbar nachgegeben. Am Markt wurde vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen Nord- und Südkorea auf Gewinnmitnahmen verwiesen. Daher dürften auch die US-Börsen am Nachmittag schwach starten, wie die der Eröffnung vorauslaufenden Futures bereits nahelegen.

