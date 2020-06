Die Agrargenossenschaften in Neukönigsaue in Sachsen-Anhalt erhöhen die Profitabilität ihrer Betriebe durch die Verpachtung ihrer bisher ungenutzten Dachflächen zur Solarstromerzeugung. Über seinen Q.PARTNER die securenergy GmbH hat Q Cells Photovoltaik für Agrargenossenschaften in Neukönigsaue geliefert. Die Agrargenossenschaften haben mehr als 6.600 Solarmodule des Typs Q.PEAK-G5 sowie die zugehörigen Wechselrichter für mehrere Solaranlagen mit insgesamt 2 Megawatt Leistung erhalten. Bislang hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...