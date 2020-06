Unter den schwierigen Bedingungen während des Lockdowns gelang es Athos Solar und dem EPC-Dienstleister Grupo Zaragozá den 40 MW Solarpark in sechs Monaten an das Netz zu bringen. Nahe der südspanischen Stadt Albacete, in der Provinz Castilla La Mancha, ist im Mai 2020 eine neu errichtete Photovoltaik-Freiflächenanlage ans Netz gegangen: Mit 105.000 Solarmodulen erzeugt das Kraftwerk auf einer Fläche von 90 Hektar mehr als 80 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Das entspricht dem Verbrauch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...