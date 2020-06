Wie Supermarktblog.com schreibt, setzt Amazon immer stärker darauf, dass die Mehrheit der Kund:innen ihre Lebensmittel zeitnah oder sogar am selben Tag haben will, ohne lange vorauszuplanen. Bei Amazon Fresh werden neue Zeitfenster auch nach dem Corona-Peak erst 96 Stunden vor dem Liefertermin freigeschaltet. Warum das dauerhaft so bleiben könnte - und wie andere Lieferdienste...

Den vollständigen Artikel lesen ...