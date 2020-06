"Wir gehen davon aus, dass die Krise einem flexibleren Büroflächen-Modell auf mittlere Sicht einen zusätzlichen Wachstumsschub in der Schweiz bescheren wird."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Bornholt, Westhive stellt aktuell an verschiedenen Standorten rund 900 Coworking-Arbeitsplätze zur Verfügung. Wie viele von diesen waren/sind in den letzten zwei Monaten während der Coronakrise besetzt? Claus Bornholt: Zum Höhepunkt der Coronakrise waren unsere Arbeitsplätze, wie wahrscheinlich in den meisten Schweizer Büros, nur sehr spärlich besetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...