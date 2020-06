Nach einer überstandenen Covid-19-Infektion geht der Virologe Hendrik Streeck von einer Immunität von bis zu zwei Jahren aus. Diesen Schluss legten Literaturauswertungen zu Coronaviren am Institut für Virologie der Universität Bonn nahe, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Streeck leitet das Institut. Auch verschiedene Studien deuteten in diese Richtung, fügte er hinzu. Gesichert erscheine eine Immunität "zumindest über die Zeit, die wir das Virus schon kennen". Danach werde man sich wohl wieder mit dem Virus anstecken können.



"Allerdings wäre zu erwarten, dass der Verlauf dann milder ist", so der Virologe.

