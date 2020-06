Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU), darunter Belgien und Irland, haben die Europäische Kommission gedrängt, die wirtschaftlichen Risiken, die von einem Hard Brexit ausgehen, in ihren Vorschlägen für einen Recovery Fund ausreichend zu berücksichtigen, berichtete die Financial Times (FT) am Mittwoch unter Berufung auf Bemerkungen von EU-Diplomaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...