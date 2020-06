Hamburg - Das berufliche Netzwerk XING baut seine Position im deutschsprachigen Raum weiter aus. Aktuell sind über 18 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf XING registriert und vernetzt. Der Erfolg von XING zeigt die hohe Bedeutung gerade in Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie. Dabei haben drei Kernbedürfnisse bei Beschäftigten weiter an Bedeutung gewonnen: […]Hamburg - Das berufliche Netzwerk XING baut seine Position im deutschsprachigen Raum weiter aus. Aktuell sind über 18 Millionen Mitglieder in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf XING registriert und vernetzt. Der Erfolg von XING zeigt die hohe Bedeutung gerade in Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie. Dabei haben drei Kernbedürfnisse bei Beschäftigten weiter an Bedeutung gewonnen:

Den vollständigen Artikel lesen ...