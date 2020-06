FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CHEMRING GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 250 P - BARCLAYS CUTS RWS HOLDINGS PRICE TARGET TO 610 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3770 (3320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 1750 (1250) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3535 (2958) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2000 (1700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1000 (1058) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE TO 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - PRICE TARGET 528 (573) P - JEFFERIES RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3900 (3400) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 147 (130) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 460 (390) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 34 (22.20) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 340 (310) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ASHTEAD GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 2600 (2200)P - RBC CUTS UDG HEALTHCARE TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - TARGET 800 (730) PENCE - RBC RAISES CONVATEC TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 245 (178) PENCE - RPT/BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3785 (3650) PENCE - 'NEUTRAL'



