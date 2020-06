Seit Jahren bemüht sich der chinesische Photovoltaik-Hersteller um eine Einigung mit den Gläubiger angesichts ausstehender Millionen-Zahlungen. Nun hat Yingli ein Gerichtsverfahren angestrengt, um die Sanierung des Unternehmens doch noch zu erreichen.Die Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. will ihre überschuldete Tochtergesellschaft Yingli Energy China auf dem Wege eines gerichtlichen Restrukturierungsverfahren sanieren. Das Mittlere Volksgericht von Boading habe den Antrag offiziell angenommen und das Verfahren eröffnet, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Mittwoch mit. Ein Verwaltungsbeamter ...

