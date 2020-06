Der Countdown läuft, für den ehemaligen Highflyer und Anlegerliebling Wirecard. Denn in acht Tagen könnte es diesmal wirklich "Hopp oder Top" heißen - wenn denn der Jahresabschluss 2019 endlich vorgelegt wird. Der wurde bekanntlich bereits mehrfach verschoben, und noch immer ist vollkommen offen, ob es A ein vollständiges oder B ein eingeschränktes oder gar C schlichtweg kein Testat der Wirtschaftsprüfer von EY geben wird. Beziehungsweise ob, und das wäre dann wohl Variante D, der Termin überhaupt eingehalten werden kann. Was das mit der Aktie macht? Hier die Antwort: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...