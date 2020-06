Die Personalvertreter der Lufthansa drängen die Aktionäre der angeschlagenen Fluggesellschaft dazu, das Rettungsangebot der Bundesregierung anzunehmen. "Wir, die Vertreter der Belegschaft, bitten Sie, sich der Entscheidung von Vorstand und Aufsichtsrat anzuschließen", heißt es einem Brief, über den die "Bild" (Donnerstagsausgabe) berichtet.



Auf der geplanten Hauptversammlung am 25. Juni müssen die Lufthansa-Anteilseigner noch dem Neun-Milliarden-Euro-Paket ihre Zustimmung geben. "Ihre Zustimmung sichert Perspektiven für das Unternehmen und die Kolleginnen und Kollegen der gesamten Lufthansa AG", heißt es in dem Schreiben weiter, welches unter anderem von Betriebsratschef Christian Hirsch unterschrieben wurde. Durch den Einstieg des Bundes wird der Anteil der Alt-Aktionäre verwässert. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) hatte deshalb beklagt, dass eine Alternative zum Staatseinstieg nicht ernsthaft diskutiert wurde.

