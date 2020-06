Von der Schliessung sind insgesamt 220 Mitarbeitende betroffen. Sie werden alle innerhalb oder ausserhalb der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt.Volketswil - Die Migros-Tochter Jowa AG hat sich entschieden, die regionale Bäckerei in Zollikofen per Mitte 2021 zu schliessen und die Produktion an andere Standorte zu verlegen. Von der Schliessung sind insgesamt 220 Mitarbeitende betroffen. Sie werden alle innerhalb oder ausserhalb der Migros-Gruppe weiterbeschäftigt. Zudem wurde ein Sozialplan ausgearbeitet und mit den Sozialpartnern...

