Das Land Schleswig-Holstein stellt 1,6 Millionen Euro für private Investitionen in Ökologie und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Gefördert werden zum Beispiel Lastenfahrräder, E-Ladestatione, Stromspeicher, Photovoltaik-Balkonanlagen und Solarthermie-Anlagen. Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht hat heute das neue Klimaschutz-Förderprogramm des Landes für private Investitionen vorgestellt. Es startet am Dienstag, den 9. Juni, und beinhaltet ein Bündel an Fördermaßnahmen. "Klimaschutz ...

