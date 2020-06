Der SPD-Politiker Peter Tschentscher ist als Erster Bürgermeister Hamburgs wiedergewählt worden. Bei der Wahl in der Hamburger Bürgerschaft erhielt er am Mittwochnachmittag 87 von insgesamt 123 gültigen Stimmen.



Die Regierungskoalition besteht auch aus genau 87 Abgeordneten. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de