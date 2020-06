ti&m und Finnova sind eine strategische Partnerschaft eingegangen und spannen in Bezug auf das Portal as a Service zusammen.Zürich - ti&m und Finnova sind eine strategische Partnerschaft eingegangen und spannen in Bezug auf das Portal as a Service zusammen. Mit dem Portal as a Service können die Banken der Finnova Community ihr E-Banking um ein digitales Kundenportal erweitern. Die Plattform ermöglicht etwa Online-Terminvereinbarungen, einen sicheren digitalen Dokumentenaustausch, Chats zwischen Kunden und Beratern...

