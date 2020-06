Die Rohöllagerbestände sind in den USA in der vergangenen Woche unerwartet angestiegen - WTI brach mit der ersten Marktreaktion auf unter 38 $ ein - Die kommerziellen Rohöllagerbestände stiegen in den Vereinigten Staaten in der Woche bis zum 5. Juni um 5,7 Millionen Barrel, teilte die Energy Information Administration (EIA) am Mittwoch mit. Dieser ...

