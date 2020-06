In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Il Sole 24 sagte der Chefökonom der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, am Donnerstag, dass die Zentralbank bereit sei, alle ihre Optionen zu nutzen, um die Wirtschaft nach dem Coronavirus-Schock wieder zu beleben. Wichtige Zitate "Die EZB wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...