Nach den neuesten von der John Hopkins University veröffentlichten Daten erreichte die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in den USA am späten Mittwoch die von Axios genannte 2-Millionen-Marke. Weitere Punkte "Ende April gab es in den USA 1 Million Fälle und im vergangenen Monat 100.000 Tote. Die Zahl der Todesfälle liegt in den USA jetzt bei über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...