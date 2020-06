Das indische Unternehmen Adani Green Energy soll Solaranlagenprojekte mit einer Leistung von 8 GW für die Solar Energy Corporation of India entwickeln. Damit nähert sich das Unternehmen seinem Ziel, bis zum Jahr 2025 25 GW Windenergie- und Solaranlagen in Betrieb, im Bau oder unter Vertrag zu haben. Adani Green Energy Limited (AGEL) hat den Zuschlag für eine erstmalig in dieser Form ausgeschriebene Fertigungsvereinbarung für Solaranlagen von der Solar Energy Corporation of India (SECI) erhalten. ...

