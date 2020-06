Die Schweizer Börse erlebt am Donnerstag so etwas wie einen Realitätsschock. Auslöser sind die sehr ernüchternden Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend.Zürich - Die US-Notenbank Fed hat den Hoffnungen der Investoren auf eine V-förmige Wirtschaftserholung einen Dämpfer versetzt. Entsprechend angeschlagen reagieren die Finanzmärkte - auch der in der Schweiz. Konkret hat Fed-Chef Jerome Powell die Märkte mit seinem sehr gedämpften Ausblick für das Wirtschaftswachstum und auch den Arbeitsmarkt verschreckt, heisst es einhellig von Händlerseite.

