Ein düsterer Konjunktur-Ausblick der Fed für die USA sowie das Ausbleiben weiterer Hilfsmassnahmen hat Europas Anleger am Donnerstag verschreckt.Paris / London - Ein düsterer Konjunktur-Ausblick der US-Notenbank (Fed) für die grösste Volkswirtschaft der Welt sowie das Ausbleiben weiterer Hilfsmassnahmen hat die Anleger in Europa am Donnerstag verschreckt. Der überbordende Optimismus, der seit Monatsbeginn herrschte, erhielt einen weiteren Dämpfer. Der EuroStoxx 50 gab den vierten Handelstag in Folge nach und büsste am späten Vormittag 2...

