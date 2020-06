Die Schweizer Grossbank sieht sich nach den Worten Iqbal Khans in der Lage, den Anteil am Gesamtvermögen der einzelnen Kunden erhöhen.Zürich - Trotz des schwierigen Umfelds sieht die UBS im Vermögensverwaltungsgeschäft Wachstumschancen. Die Schweizer Grossbank könne den Anteil am Gesamtvermögen der einzelnen Kunden erhöhen, sagte der Co-Chef der Vermögensverwaltung Iqbal Khan in einem am Donnerstag für eine Anleger-Konferenz bereitgestellten Video. Zudem könne die UBS ihre Produktivität steigern, sagte Khan weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...