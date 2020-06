Die EUR/USD Aussichten bleiben unverändert positiv und er nähert sich der 1,1400 - Weiter nördlich taucht das Jahreshoch im Bereich der 1,1500 auf - Der EUR/USD steigt in der zweiten Wochenhälfte allmählich und er kehrt in den Bereich von 1,1380 zurück, nachdem er am Mittwoch kurzzeitig die 1,1400 überschritten hat. Wenn das Kaufinteresse an Fahrt ...

