Ein schweres Unwetter mit Starkniederschlägen und Hagel hat am 6. Juni im Abend in den niederösterreichischen Bezirken Waidhofen an der Thaya und Gmünd Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Die Fortsetzung folgte am 7. Juni am späten Nachmittag. Bildquelle: Shutterstock.com Schaden in der Landwirtschaft: 2 Millionen Euro In den Bezirken Melk, St. Pölten-Land...

Den vollständigen Artikel lesen ...