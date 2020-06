Auf dem Flugplatz Dübendorf startete am Donnerstag der vierte Parabelflug unter der Leitung des UZH Space Hubs.Zürich - Auf dem Flugplatz Dübendorf startete am Donnerstag der vierte Parabelflug unter der Leitung des UZH Space Hubs. Möglich machten dies ausgefeilte Corona-Schutzmassnahmen. Mit an Bord war ein Experiment, das helfen könnte, Überreaktionen des Immunsystems abzuschwächen, die an schweren Covid-19-Verläufen beteiligt sind. Die Schutzmassnahmen im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie haben - neben...

Den vollständigen Artikel lesen ...