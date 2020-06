Der DAX ISIN: DE0008469008 hat sich in einen gefährlichen Bereich begeben. Der Index steht bereits unter der 12.000-Punkte-Marke. Die 200-Tage-Linie wurde bereits nach unten verlassen und wenn es jetzt nicht zu einer Gegenreaktion kommt, drohen weitere schmerzhafte Kursverluste. Sollte es am Freitag wieder in Richtung Norden gehen und 12.050 Punkte im DAX gesichert werden können, ist aus technischer Betrachtung Luft bis 12.500 Punkte vorhanden.Geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...