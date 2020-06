Dr. Manfred Schlumberger (StarCapital AG): DIe Weltviruskrise und ihre Folgen (Teil 2)

Viele Akteure an den Kapitalmärkten reiben sich verwundert die Augen. Wie Phönix aus der Asche der tiefsten Rezession der Nachkriegszeit nähert sich der US-Aktienmarkt bereits wieder seinem Allzeithoch.



Die meisten Marktkommentatoren warnen jedoch bereits seit April vor einer bevorstehenden zweiten Abwärtswelle. Schließlich heißt es nicht umsonst: "Sell in May and go away!".



Wie geht es weiter an den Aktienmärkten?





StarInvest Marktkommentar "Die Weltviruskrise und ihre Folgen (Teil 2)"



