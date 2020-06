Der erste Kurs lag bei 24,30 Franken und die Trading-Spanne im frühen Handel schwankt zwischen 24,61 und 22,69 Franken als Hoch- und Tiefpunkte.Zürich - Das Implenia-Abspaltung Ina Invest Holding hat bei seinem Börsendebüt am Freitag an der SIX einen verhalten positiven Start hingelegt. Aktuell notieren die Titel bei 23,00 Franken. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 22,42 Franken ist das ein Plus von 2,6 Prozent. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert zeitgleich 0,3 Prozent tiefer. Der erste Kurs lag bei 24,30 Franken und die Trading-Spanne im...

