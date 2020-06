Der DXY stieß in dieser Woche im Bereich der 97,00 auf Widerstand - Ein überzeugender Bruch der 96,00 könnte einen Test der 95,00 ermöglichen - Der mäßigen Erholung des DXY fehlte es am Donnerstag an Dynamik und im Bereich der 97,00 ging es nicht weiter voran. Unmittelbar darunter liegt das 3-Monatstief bei 95,72 (10. Juni), während ein tieferer ...

